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Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki son maçlar yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki son maçlar yarın başlıyor İstanbul- Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak 5 maçla başlayacak. Son haftanın 26 Ocak Perşembe günü bitmesinin ardından gruplarını ilk...

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki son maçlar yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki son maçlar yarın başlıyor

İstanbul-

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak 5 maçla başlayacak. Son haftanın 26 Ocak Perşembe günü bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Son maçların programı şöyle:

24 Ocak Salı

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası) (HAKEM: GÜREL UZUNER)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz) (HAKEM: LEVENT BALCI)

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı) (HAKEM: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs) (HAKEM: ABDULKADİR BİTİGEN)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena) (HAKEM: SERKAN TOKAT)

25 Ocak Çarşamba

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

26 Ocak Perşembe

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

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