Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı

20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

5 Şubat Çarşamba

14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe

20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)

