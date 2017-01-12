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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. ve 6. hafta programları belli oldu

İSTANBUL- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde, 6. hafta maçları ise 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak. 5.maçların programı şöyle: 17 Ocak Salı: 12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk) 12.00...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. ve 6. hafta programları belli oldu

İSTANBUL-

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde, 6. hafta maçları ise 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak.

5.maçların programı şöyle:

17 Ocak Salı:

12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)

12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)

16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)

18 Ocak Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)

16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

6. hafta

24 Ocak Salı:

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)

25 Ocak Çarşamba:

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

26 Ocak Perşembe:

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)

 

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