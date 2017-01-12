Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. ve 6. hafta programları belli oldu

İSTANBUL-
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde, 6. hafta maçları ise 24, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde oynanacak.
5.maçların programı şöyle:
17 Ocak Salı:
12.00 Boluspor-Kayserispor (Bolu Atatürk)
12.00 Anagold 24Erzincanspor-Tuzlaspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 İnegölspor-Çaykur Rizespor (İnegöl İlçe)
16.00 Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
17.45 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.45 Elazığspor-Galatasaray (Elazığ Atatürk)
18 Ocak Çarşamba:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor (Adnan Menderes)
16.00 Göztepe-Sivasspor (Bornova)
18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)
19 Ocak Perşembe:
13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)
16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)
18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği (Vodafone Arena)
20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
6. hafta
24 Ocak Salı:
12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası)
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı)
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz)
16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena)
25 Ocak Çarşamba:
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir)
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe)
14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı)
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı)
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
26 Ocak Perşembe:
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe)
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran)
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena)
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Maçın oynanacağı stat daha sonra açıklanacak)
18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has)