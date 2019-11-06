Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tur eşleşmeleri belli oldu
Sezer AFŞAR / İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası'nde 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Bu turda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçları oynanacak. 32 takımın katıldığı ve çift maçlı eleme...
Sezer AFŞAR / İSTANBUL,() -
Ziraat Türkiye Kupası'nde 5'inci Eleme Turu eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Bu turda, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçları oynanacak. 32 takımın katıldığı ve çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak 5'inci tur mücadelelerinde ilk maçlar, 3-4-5 Aralık'ta, rövanş maçları ise 17-18-19 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci eleme turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp Merkezi Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp yöneticileri katıldı.
YILMAZ BÜYÜKAYDIN: HEDEFE DOĞRU YAKLAŞTIKÇA HEYECAN SEVİYESİ ARTIYOR
Kura çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Yaklaşık 160 takımın mücadelesiyle başlayan kupa 32 takımla yola devam edecek. Bu turla birlikte çift maç müsabaka usulüne geçiyoruz. Geçtiğimiz turdan sonra heyecanımız katlanarak artıyor. Bu tür müsabakalarının da heyecanlı ve zevkli geçeceğini temenni ediyorum. Hedefe doğru yaklaştıkça heyecan seviyesi daha da fazla artıyor. Kura çekiminin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
ALİ DÜŞMEZ: KUPA HER ZAMAN HEYECANLI VE SÜRPRİZE AÇIKTIR
Bütün takımlara başarılar dileyen TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ise "Centilmenlik ve fair play diliyorum. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Kupa her zaman heyecanlı ve sürprizlere açıktır. Hak edenin kazandığı bir kupa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'înci tur eşleşmeleri şu şekilde:
Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü
Altay - Trabzonspor
Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Tuzlaspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Fatih Karagümrük - Göztepe
İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü
Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü
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|10
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|10
|14. Boluspor
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