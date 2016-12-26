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Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL () - ZİRAAT Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL () - ZİRAAT Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk

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