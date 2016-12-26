Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İSTANBUL () - ZİRAAT Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
28 Aralık Çarşamba
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan
14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa
17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar
20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
29 Aralık Perşembe:
14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu
16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan
18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk