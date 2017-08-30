Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları devam ediyor 

İSTANBUL-() Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi. Kupada yapılan 28 maçta alınan toplu sonuçlar şöyle: Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla) 1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla) Ofspor-Yomraspor:...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmaları devam ediyor 

İSTANBUL-() Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmalarına devam edildi. Kupada yapılan 28 maçta alınan toplu sonuçlar şöyle:
Sinopspor-Erbaaspor: 1-1 (5-4 penaltılarla)
1461 Trabzon-Arsinspor: 0-0 (4-5 penaltılarla)
Ofspor-Yomraspor: 2-1
Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor: 1-2
12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1 (2-3 penaltılarla)
Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor: 1-2
Cizrespor-Yüksekova Belediyespor: 1-0
Düzcespor-Kocaelispor: 1-0
Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor: 2-2 (3-1 penaltılarla)
Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor: 1-0
Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor: 0-2
Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor: 0-4
68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor: 0-1
Payasspor-Kırıkhanspor: 1-0
Osmaniyespor-Erzin Belediyespor: 2-3
Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor: 0-2
Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor: 1-0
Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor: 2-1
Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor: 2-1
Tire 1922-Turgutluspor: 2-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003: 1-2
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2
Muğlaspor-Aydınspor 1923: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1
Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa: 0-1
Karşılaşmalarda rakiplerini eleyen takımlar kupada 3. tura yükseldi. Kupada yarın Baysal İnşaat Düzyurtspor ile Artvin Hopaspor arasında yapılacak maçla 2. tur müsabakaları tamamlanacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314