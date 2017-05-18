Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de

İSTANBUL, () - ATİKER Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak 2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının yeri ve tarihi belli oldu. 55. Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak.