Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kupanın önemine vurgu yaparak, "Bildiğiniz üzere Türkiye Kupası çok köklü bir mazisi olan bir organizasyon. 58'nci sezonunu birlikte gerçekleştiriyoruz. Önemli olan bir çok il ve ilçe takımımızın katılımıyla bu tura kadar geldik. Bu turda bütün liglerdeki tkaımlarımız temsil ediliyor. Bundan dolayı ayrı bir heyecanla müsabakaları izleyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda çok sürpriz yapan alt lig ekipleri oldu. Bu kupa uzun yıllardır bir çok hikayelere sahip oldu ve yıllarca konuşuldu. Keyifli bir şekilde bunları da yaşar ve izleriz. Bütün takımlarımız, keyifli bir kupa izletirler. Bu kupa, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. O yüzden bu kupa çok önemli. Tüm takımlarımıza bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum" dedi.

Kura sonucu Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile, Antalyaspor, Niğde Anadolu FK ile, Demir Grup Sivasspor, Başkent Akademi FK ile, İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa ile, İttifak Holding Konyaspor, Eyüpspor ile, Gençlerbirliği, Esenler Erokspor ile, MKE Ankaragücü, Kırklarelispor ile, Gaziantep Futbol Kulübü ise Turgutluspor ile karşılaşacak.

30-31 Ekim tarihinde oynanacak olan ve 8 Süper Lig kulübü ile 3'üncü Eleme Turu'nu geçen 46 takımın katılımıyla çekilen kuralar sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

Niğde Anadolu FK - Antalyaspor

Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresispor

Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor

Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu

1074 Çankırı Spor - Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Van Spor FK - Sancaktepe Futbol Kulübü

Kastamonuspor - Anagold 24Erzincanspor

Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

Payasspor - Manisa FK

Altay - Görelespor

Karacabey Belediye Spor - Tuzlaspor

Adanaspor - Diyarbekir Spor

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor