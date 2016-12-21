Ziraat Bankası- Studenti Tirana:3-0

ANKARA- 2017 CEV Erkekler Challenge Kupası'ndaki temsilcilerimizden Ziraat Bankası, ilk maçta, deplasmanda 9-25, 11-25 ve 14-25'lik setlerle 0-3 mağlup ettiği Arnavutluk'tan Studenti Tirana takımını Başkent Voleybol Salonu'nda oynadığı rövanş karşılaşmasında da 25-16, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Temsilcimiz, bir sonraki turda MOK Jedinstvo Br?ko (Bosna-Hersek) - Volei Municipal Zalau (Romanya) eşleşmesinden tur atlayan takımla çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.