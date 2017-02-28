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Ziraat Bankası İzmir'de oynuyor

VOLEYBOLDA CEV Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Hollanda'da Draisma Dynamo takımını 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası, yarın rövanş mücadelesinde rakibiyle İzmir'de karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu...

Ziraat Bankası İzmir'de oynuyor
VOLEYBOLDA CEV Erkekler Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Hollanda'da Draisma Dynamo takımını 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası, yarın rövanş mücadelesinde rakibiyle İzmir'de karşı karşıya gelecek.
Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena'daki randevu saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Hırvatistan'dan Tajana Kramar ve Azerbaycan'dan Konstantin Selin hakem ikilisi yönetecek.
Merkezi Ankara'da olan Ziraat Bankası, tüm Türkiye'ye hitap etme adına Avrupa'daki bazı iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynama kararı almıştı. Ziraat Bankası turu geçmesi halinde yarı finalde Chaumont VB 52-Spartak Myjava eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İspanyol Antrenör Fernando Munoz Benitez ile yollarını ayıran Başkent temsilcisinde Arjantinli yeni Antrenör Juan Mauel Barrial ilk sınavına çıkacak.

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