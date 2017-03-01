Ziraat Bankası-Dynamo Apeldoorn: 3-0

İZMİR, ()

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sandl Kramar (xx) (Hırvatistan), Konstantin Selin (xx) (Azerbaycan)

ZİRAATBANKASI: Ulaş (xxx), Jeroen (xx), Burak (xxx), Emre (xxx), Marcus (xx), Koray (xxx), Serkan (xxx), Volkan (xxx), Kay Van Dijk (xx)

DYNAMO APELDOORN: Garderen (xx), Wessel (xxx), Nico (xx), Van Gestel (x), Renzo (xx), Bontrop (x), Michiel (x), Keemink (x)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-21

SÜRE: 76 dakika (26,24, 26)



Ziraat Bankası, CEV Challenge Cup’ta adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek final rövanş mücadelesinde deplasmanda 3-1 yendiği Hollanda temsilcisi Dynamo Apeldoorn’u İzmir’de konuk eden temsilcimiz rahat bir galibiyet alarak Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam etti: 3-0.

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-20 kazanan Ziraat Bankası 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine şans tanımayan Ankara ekibi 25-19’luk skorla iyice rahatladı; 2-0. Son seti de 25-21 kazanan Ziraat Bankası rakibini eledi. Ziraat Bankası yarı finalde Chamont VB (Fransa) – Spartak MYJAVA ( Slovakya) karşılaşmasının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.