Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası elemeleri tamamlandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) Gazipaşa Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği 2018 yılı Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası Ege-Akdeniz-Güneydoğu Eleme Müsabakaları tamamlandı.

Gazipaşa Yat Limanı'nda toplanan 7 takımdan 28 sporcu teknelerle TSSF'nin belirlediği Koru Sahili açıklarındaki parkura doğru hareket etti. Sporcular hakem heyetinin işareti üzerine denize kendilerini bırakarak balık avına başladı. Yarışma süresi olan 5 saat boyunca suda zıpkınla balık avlayan sporcular en büyük ve en çok balığı vurmaya çalıştı. Saat 15.00'de Cumhuriyet Meydanı'na kurulan elektronik tartılarda yarışma komitesince sporcuların vurdukları balıklar tartıldı.

Tartı işleminin ardından bireysel sıralamada Muğla Fethiye Belediye Spor Kulübü'nden Serhan Dağhan birinci, Antalya Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü'nden Hakan Ergün ikinci, aynı kulüpten Kemal Uysal üçüncü oldu.

Takım sıralamasında Muğla Fethiye Belediye Spor Kulübü birinci, Antalya Gazipaşa Su ve Doğa Sporları Kulübü ikinci, Muğla Bodrum Su Sporları Kulübü ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları törenle verildi.

Kaymakam Nurullah Kaya, "Hayatımda ilk kez böyle keyifli bir turnuvayı izlemeye çalıştık. Seyircisi olmayan bir spor ama sonuçları itibariyle keyifli bir spor. Örnek ve sağlıklı bir spor" dedi.

Bireysel sıralamada birinci olan Muğla Fethiye Belediye Spor Kulübü'nden Serhan Dağhan da "Aslında bir hafta önce çalışma için gelmiştik. Açıkta çok fazla balık yok. Ama kıyıda bulunan balıklar bizi kurtardı. Ekip arkadaşlarımızla güzel bir çalışma yaptık. Şans da bizden yanaymış. Toplamda 7 balık vurduk ama ben 5 balık vurdum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dereceye girenlere ödüllerinin verilişi

- Genel ve detay görüntüler

- Kaymakam Nurullah Kaya'nın konuşması

- Sporculardan Serhan Dağhan'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)

