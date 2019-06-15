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Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Bartın'ın Amasra ilçesinde başladı. TSSF Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Kulüplerarası Şampiyonası...

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı
TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Bartın'ın Amasra ilçesinde başladı.
TSSF Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası Kulüplerarası Şampiyonası dün kortej yürüyüşü ile başladı. 16 kulüp, 60 sporcunun katıldığı şampiyonada bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Türkiye şampiyonasının final startını Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen komodor teknesinde verdi. 5 saat sürecek yarışmalar için Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı 1 bot ile dalgıçlar güvenlik önlemi aldı.
Başkan Doç. Dr. Özen şampiyonayla ilgili açıklamasında, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak yaptığımız elemelerin ardından şimdi de kulüplerarası final müsabakalarını Amasra'da yapıyoruz. Türkiye'nin en iyi 16 kulübü ve sporcuları Tarlaağazı mevkiinde 10 kilometrelik alanda yarışacaklar. Yarışmacılarımız kategorilerine göre, balığın cinsine ve ağırlığına göre puanlamaları yapılacak. Sonrasında Milli Takıma girecek sporcularımız belli olacak" dedi.

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