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Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı (2)

KULÜPLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kulüplerarası Şampiyonası’na 16 kulüp, 60 sporcu katıldı. Bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkisinde belirlenen alanlarda dalış...

Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı (2)

KULÜPLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Kulüplerarası Şampiyonası’na 16 kulüp, 60 sporcu katıldı. Bugün sabah Amasra büyük limandan çıkış yapan sporcular, Tarlaağazı mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaptı. Amasra açıklarında 5 saat boyunca sporcular kıyasıya mücadele etti. Sporcular, en yüksek puanı almak için zıpkınla balık avladı. Yarışma sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gökçeada Spor Kulübü birinci, Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Bireysel branşta ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hakan Gencer birinci, İstanbul Boğaziçi Spor Kulübü sporcusu Tufak Akbayrak ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ozan Önen ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Amasra Kültür Park’ta düzenlenen törenle verildi. TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Kurucaşile Kaymakamı Şeyma Polat sporculara ödüllerini verdi.
En yüksek puanı toplayan kulüpler ve sporcularından en iyi dereceyi elde ederek milli takım kadrosunu oluşturacak 3 as, 2 yedek sporcu, eylül ayında Danimarka’da düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.

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