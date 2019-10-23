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Zinedine Zidane: Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik

"Ben buradayım ve görevimin başındayım" "Courtois bizi yenilmekten kurtardı" Özgür KABAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, () -  UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid'de...

SPOR 23.10.2019, 01:28
Zinedine Zidane: Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik

"Ben buradayım ve görevimin başındayım"
"Courtois bizi yenilmekten kurtardı"

Özgür KABAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL, () - 
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın karşılaşmanın ilk dakikalarında gol pozisyonları ürettiğini dile getiren Zinedine Zidane, "Rakip çok ciddi 2 gol pozisyonuna girdi. Courtois iyi oynadı ve çok iyi kurtarışlar yaptı. Keşke ikinci, üçüncü golü bulabilseydik. 90 dakika bunun için uğraştık ama olmadı" dedi. 
"BEN BURADAYIM VE GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"
Zidane, Galatasaray maçından önce koltuğunun tehlikede olduğu yönündeki bir soruya, "Ben buradayım ve görevimin başındayım. Takımım da bugün çok iyi iş çıkardı. Herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
"COURTOİS BİZİ YENİLMEKTEN KURTARDI"
Zidane, Andone'nin girdiği pozisyonlaraa Courtois'nın  izin vermediğini ifade ederek, "Courtois'nın ilk yarıda kurtardığı pozisyonlar vardı. Bizi yenilmekten kurtardı. İkinci yarıda çok ciddi pozisyonlar bulduk ama farkı açamadık. Bu kolay değildi. Sonuçta çok ciddi bir rakibe karşı oynuyorsunuz" diye konuştu.
Zinedine Zidane, son olarak, Galatasaray karışısında iyi oynamadıkları yönünde gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Size katılmıyorum. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Zinedine Zidane'nin açıklamaları
 

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