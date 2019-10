Zinedine Zidane: 3 puan almak istiyoruz

“Baskı tabii ki olacak”

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Zinedine Zidane, “Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız, 3 puan almak istiyoruz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini dile getiren Zidane, “Yarınki maçı kazanmak çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladık, yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BASKI TABİİ Kİ OLACAK”

Real Madrid’de 18 yıl çalıştığını kaydeden Zidane, “Baskı tabii ki olacak. Farklı ambiyanslar da olacak. Öncelikle yarınki maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.

“KONUŞULANLAR BENİ TABİİ Kİ RAHATSIZ EDİYOR”

Jose Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuyla adının geçmesine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Zidane, “Geçmiş geçmişte kaldı, konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor. Fakat ben pozitif olacak ve elimden geleni yapacağım. Yarın 3 puanı almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“BUNU CEVAPLAYACAK KİŞİ BAŞKANDIR”

Bir gazetecinin, “Galatasaray’a mağlup olmanız durumunda sizin için her şey bitecek mi” sorusuna Zidane, “Bunu bana sormasanız iyi olur, bunu cevaplayacak kişi başkandır. Ben tabii ki her zaman burada kalmak isterim” yanıtını verdi.

“BİZ REAL MADRID’İZ”

Geçen sezondan bu yana Real Madrid’in maç başlangıcında sorunlar yaşamasına yönelik gelen bir soruya yanıt veren Zidane, şöyle konuştu: “Öncelikle geçen sezondan değil şu anki sezondan bahsetmemiz gerekir. Her zaman iyi oynamak gerekir ama her zaman iyi oynayamazsınız. Biz Real Madrid’iz, futbolda böyle şeyler olur.”

“HERKESTEN ÇOK OYUNCULAR KAZANMAK İSTİYOR”

Tamamıyla yarınki maça odaklandıklarını dile getiren Zinedine Zidane, “Herkesten çok oyuncular kazanmak istiyor. Hepimiz çok yüksek motivasyonluyuz, yarınki maça çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIMDAKİ BÜTÜN OYUNCULARA GÜVENİYORUM”

Takımdaki oyuncularla aynı gemide olduklarını söyleyen Zidane, “Öncelikle hepimiz aynı gemideyiz. Takımımdaki bütün oyuncuları güveniyorum, yarın ellerinden geleni yapacaklarına eminim” dedi.

“BU DURUMDAN HEP BİRLİKTE ÇIKMASINI BİLECEĞİZ”

Yarın kazanmak ve 3 puan almak istediklerini söyleyen Zidane, takımın olumsuz durumuyla alakalı olarak ise “18 yıldır buradayım, toplamda 25 yıldır buradayım. Elbette bazen istenmeyen sonuçlar alınıyor ama bu durumdan hep birlikte çıkmasını bileceğiz” yorumunu yaptı ve sözlerini noktaladı.

