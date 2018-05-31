Zidane, Real Madrid'i bıraktı

"Bence takımın bir değişikliğe, yeni bir çalışmaya ihtiyacı var"

Madrid -

Real Madrid'e 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupası kazandıran Zinedine Zidane istifa etti.

Real Madrid ve Fransa milli takımının efsanesi olarak dünya futbol tarihine adını yazdıran Zidane, teknik direktör olarak son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kariyerinde yeni bir başarıya imza attı.

Fransız teknik adam, bugün başkan Florentino Perez ile beraber çıktığı basın toplantısında ise takımı bıraktığını açıklayarak büyük bir sürpriz yaptı. Zidane özetle şunları söyledi:

"Gelecek sene Real Madrid'de devam etmeme kararı aldım. Bence takımın bir değişikliğe, yeni bir çalışmaya ihtiyacı var ve bu yüzden bu kararı aldım. Bu görev için her zaman minnettar olacağım. Real Madrid bana çok şey kazandırdı. Bu karar insanlara anlamsız gelebilir ama benim için durum böyle değil. Değişimin hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Herkese teşekkürler"