Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Evimizde daha iyi oynayacağız

"Sezona iyi başlamasalar da yeni hocalarıyla bence çok iyi bir performans sergiliyorlar"

"Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Rusya temsilcisi Zenit'in teknik direktörü Sergey Semak, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim" dedi.

Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Semak, zorlu bir maça çıktıklarını dile getirerek, "Uzun zamandır resmi maç oynamadık. İkinci yarıya çok hızlı bir giriş yapmak istedik ancak olmadı. Fenerbahçe de agresif bir oyun sergiledi. Taraftarının da çok büyük bir rolü vardı. Hatalar da yaptık. Köşe vuruşunda başarılı olamadık ve gol yedik. Maalesef standardımızın altında oynadık. Rövanş maçı öncesi her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oynayacağımıza eminim" diye konuştu.

"DZYUBA PENALTIYI ATABİLİRDİ"

Bu arada Artem Dzyuba'nın neden penaltıyı kullanmadığı yönündeki soru üzerine de Semak, "Bence maçı takip etmiyorsunuz. Oyuncularımın bazıları maçlarda yoktu. Penaltıya gelince Dzyuba penaltı atabilirdi ama Robert de iyi bir futbolcu. Bunu daha sonra inceleyeceğiz " yanıtını verdi.

"MAÇI KONTROL ETMEK ZORDU"

Maçı kontrol etmenin zor olduğunu dile getiren Sergei Semak, "İlk yarıda birkaç durum oldu. İlk 10-15 dakika müdahaleleri yapamadık. İlk dakikalarda daha da hızlanmak istiyorduk. Sol kanattaki oyuncular tarafından gecikme olduğundan köşe vuruşunda istediklerimiz olmadı. Ancak ikinci yarı daha rahat oynadık" dedi.

"TEMPOMUZU YÜKSELTECEĞİZ"

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, maçtaki tempolarıyla ilgili de, "Resmi maçlarımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zordu. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ HOCALARIYLA ÇOK İYİ OYNUYORLAR"

Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilediğini sözlerine ekleyen Semak, şunları söyledi;

"Sezona iyi başlamasalar da yeni hocalarıyla bence çok iyi bir performans sergiliyorlar. Dolayısıyla takım şu anda iki ay öncekinden çok farklı durumda. Hem motivasyon, hem de taktik konusunda..."

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