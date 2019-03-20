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Zeljko Obradovic: Hazır olmalı ve odaklanmalıyız

Ali Muhammed: Yarın sert bir karşılaşma olmasını bekliyoruz İSTANBUL / Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 28'inci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olacak.  Yarın TSİ 20.00’de Megasport Arena’da...

Zeljko Obradovic: Hazır olmalı ve odaklanmalıyız

Ali Muhammed: Yarın sert bir karşılaşma olmasını bekliyoruz

İSTANBUL /

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 28'inci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olacak.  Yarın TSİ 20.00’de Megasport Arena’da oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Zeljko Obradovic ve Ali Muhammed kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.
Obradovic, hakem hava atışı için topu eline aldığında her şeyi unutarak odaklanmaları gerektiğini vurgularken; Ali Muhammed ise sert bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.
Sıralamada ilk iki sırada bulunan takımların karşılaşacağını söyleyen Zeljko Obradovic, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"CSKA Moskova’yla oynadığımız her karşılaşmanın zorlu, duygusal ve özel maçlar olduğunu söylemek bizim için yeni bir şey değil. Şu anda sıralamada ilk iki sırada olan takımlar karşılaşacak ve bu da birçok şeyi açıklıyor. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var. CSKA da bizim gibi İstanbul’dan buraya geliyor ve iki ekip de uzun birer yolculuk sonrası Moskova’ya ulaştı. Ama bunların hepsini, hakem hava atışı için topu eline aldığında unutmamız gerekecek. Hazır olmalı ve odaklanmalıyız. Yapmamız gereken, bir iyi karşılaşma daha çıkarabilmek olacak."
Sarı-lacivertli oyuncu Ali Muhammed ise, "Burada CSKA Moskova’ya karşı oynamak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Onlar gerçekten iyi bir ekip. Anadolu Efes’e karşı önemli bir galibiyet alarak bu maça geliyorlar. Yarın sert bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Parkeye çıkmalı ve onların coşkusuna karşılık vererek kazanmaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

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