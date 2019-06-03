Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

Zeki Çelik'ten duble sevinç

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - FRANSA liginde Lille formasıyla bu sezon 36 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandıran Zeki Çelik, A Milli Takımın Alanya'daki Özbekistan ile oynadığı özel maçta 2 gol atarak milli formayla ilk gol sevincini yaşadı....

Zeki Çelik'ten duble sevinç

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -
FRANSA liginde Lille formasıyla bu sezon 36 resmi maçta rakip fileleri 1 kez havalandıran Zeki Çelik, A Milli Takımın Alanya'daki Özbekistan ile oynadığı özel maçta 2 gol atarak milli formayla ilk gol sevincini yaşadı. A Milliler teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki 4 maçı da kazanarak yakaladıkları galibiyet serisinde 2019 yılında puan kaybetmedi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Zeki Çelik, bu sezon takımıyla çıktığı 36 resmi maçta 1 gol attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Özbekistan maçında ilk 11'de yer verdiği Zeki Çelik, 17 ve 57'nci dakikada attığı gollerle ay yıldızlılara galibiyeti getirdi. Milli formayı 7 maçta giyen Zeki Çelik, ilk gol heyecanını yaşadı.
A MİLLİLER ŞENOL GÜNEŞ İLE YENİLMEDİ
A Milli Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda grup eleme müsabakalarında Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 yenen A Milliler, Antalya'daki özel maçta Yunanistan'ı 2-1, Alanya'daki özel maçta da Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyet serisi yakalayan A Milliler, 2019 yılında yenilgi yüzü görmedi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328