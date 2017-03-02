Zalgiris - Fenerbahçe:67- 76

Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), PetriMantyla (Finlandiya)
Zalgiris: Pangos 11, Westermann 8, Ulanovas 2, Jankunas 15, Lima 8,Lekavicius 7, Seibutis 4, Motum 10, Milaknis 2, Kavaliauskas
Fenerbahçe: Ali Muhammed 12, Nunnally 3, Kalinic 5, Bennett 3, Udoh16, Melih Mahmutoğlu 14, Antic 3, Bogdanovic 14, Datome 6, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 17-19
Devre: 31-303.
Periyot: 48-55
İSTANBUL () - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY AvrupaLigi'ndeki 24. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 yendi. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 16. galibiyetini alırken,Zalgiris ise 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.