Zafer Turnuvası'nda madalyalar sahibini buldu
KARAMAN / Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi...
KARAMAN /
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.
Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan '30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi Turnuvası' Kazım Karabekir Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. Gençler ve veteranlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen müsabakalarda 25 sporcu birincilik mücadelesi verdi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda ise Zekeriya Gider birinci olurken, ikinci Furkan Ünüvar, üçüncü Yasin Erol ve dördüncü Kemal Yüksel oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.
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