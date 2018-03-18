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Yüzmede Nejat Nakkaş Sezonu tamamlandı

İSTANBUL,() Yüzmede Nejat Nakkaş Sezonu; Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13-14 Yaş Erkek Türkiye Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası, 13 Yaş Kadın Milli Takım Seçme Müsabakaları, Uzun Kulvar Yıldız - Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme...

Yüzmede Nejat Nakkaş Sezonu tamamlandı

İSTANBUL,()

Yüzmede Nejat Nakkaş Sezonu; Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13-14 Yaş Erkek Türkiye Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası, 13 Yaş Kadın Milli Takım Seçme Müsabakaları, Uzun Kulvar Yıldız - Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Müsabakaları ve 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma programıyla tamamlandı. 
12-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen Uzun Kulvar 13 Yaş Kadın, 13 - 14 Yaş Erkek Türkiye Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve 13 Yaş Kadın Milli Takım Seçme Müsabakaları'na 98 kulüpten 240 erkek 142 kadın, toplamda 382 sporcu katılım sağlarken, Uzun Kulvar Yıldız - Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Müsabakaları'na ise 84 kulüpten 232 erkek, 200 kadın toplamda 432 sporcu katıldı.
Müsabakalar sırasında İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri yapıldı. 
Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, müsabakalara katılan tüm sporcularla tek tek ilgilenirken velilerin ve antrenörlerin de istek ve taleplerini dinledi. Yaptığı konuşmada sporcuların her platformda ayakta alkışlanması gerektiğini dile getiren Yalçın, "Geleceği inşa ediyoruz. Yarışmalara katılım sayısı bizleri mutlu ediyor ve kalıcı başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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