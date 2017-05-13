Yüzmede 2 altın, 2 gümüş madalya daha geldi

Ercan ATA, BAKÜ ()

İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında 2 altın ve 2 gümüş madalya daha kazandı.

Yüzme branşı 50 metre kurbağalama yarışlarında Gülşen Beste Samancı altın madalyanın sahibi oldu. Victoria Zeynep Güneş ise gümüş madalya aldı.

Erkekler 50 metre kurbağalama yarışlarında ise Demir Atasoy altın madalya, Emre Sakçı da gümüş madalya kazandı.

Öğle seansında Vıctorıa Zeynep Güneş 200 M karışıkta, Ege Başar ise 200 M sırtüstünde altın madalya kazanmıştı. Türkiye'yi temsil eden bir başka sporcu Gizem Bozkurt ise 200 karışıkta bronz madalya almıştı.