Yüzme şampiyonası, Cumhuriyet coşkusu eşliğinde tamamlandı

Bodrum'da düzenlenen 11'inci Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün sona erdi. Şampiyonanın son gününde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Türkiye ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde düzenlenen en kapsamlı yüzme yarışı olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, farklı kategorilerde birçok yarışa sahne oldu. 15 ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonanın en çekişmeli müsabakası ise 10 kilometrelik Hapimag Maratonu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen son yarışın başlangıcı da bayram kutlamaları eşliğinde yapıldı. Ay-yıldızlı onlarca balon gökyüzünü kapladığı sırada yüzücüler yarışa başladı.

DÜNYACA ÜNLÜ SPORCULAR KATILDI

Dört gün süren şampiyonada, dünyaca ünlü yüzücüler de yer aldı. Dünya açık yüzme branşının efsane ismi Petar Stoychev, bu yıl etkinliğin onur konuğuydu. Uluslararası su sporları yarışmalarını düzenleyen FINA'nın düzenlediği üst düzey şampiyonalarda 12 yıl hiç geçilemeyen Stoychev, Manş Denizi'ni dünyada ilk kez yedi saatin altında geçen ilk sporcu olmuştu. Açık su yüzme branşında 2011 yılında dünyada yılın sporcusu seçilen; defalarca olimpiyat, dünya ve Avrupa yüzme şampiyonalarına katılan sporcu; 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen "Arena Aquamasters Talks" söyleşisinde şampiyonaya katılan diğer sporcularla bir araya geldi. Stoychev, açık su yüzme branşındaki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştı. Şampiyonanın bir diğer yıldız katılımcısı ise "Açık Su Yüzme Branşının Kraliçesi" olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer oldu. Maurer de deneyimlerini anlattı.

ESKİ BAKAN TÜZMEN DE YARIŞTI

Eski devlet bakanı Kürşat Tüzmen de yarışlara çeşitli etaplara katılım gösterdi. Tüzmen'in yanı sıra eski milli yüzücü ve sunucu Öykü Serter de dört gün süren maratonda yarışan isimler arasında yer aldı.

"SPORA DESTEĞİMİZLE SEZONU UZATTIK"

Şampiyonayla ile ilgili açıklama yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, "25 yıl önce kapılarımızı açtık. O günden bu yana spor, kültür-sanat ve gastronomi alanında etkinliklere ev sahipliği yaptığımız gibi bu alandaki birçok organizasyona da destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu sene Ekim ayı boyunca gerçekleşen spor etkinlikleri sebebiyle binlerce sporcu ve turist Bodrum'a geldi. Bu etkinliklerden ilki 21-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen yelken yarışması Bodrum Cup, diğeri ise bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası idi. Her iki etkinliğe de ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı keyifliyiz. Burada olan tüm katılımcıları ve sporseverleri de yürekten kutluyorum" dedi.



