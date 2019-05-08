Yüzme Federasyonu: Tolga Öcal disiplin kuruluna sevk edilerek konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır

İSTANBUL,() -

Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'nda, eski milli yüzücü Tolga Öcal'ın (40), yarışı kendinden önce bitirmek üzere olan kendisinden 27 yaş küçük Seyfi Diker'i (13) denizden çıkarken itip, düşürdüğü anların görüntüsü büyük tepki çekti. Olayın ardından Öcal centilmenliğe aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilirken, Seyfi Diker ise hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı erkekler genel klasmanda şampiyon ilan edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tolga Öcal'ın yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edildiğini ve sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yüzme Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "01-05 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının son gününde yaşanan sportmenlik dışı davranış yüzme camiamızda üzüntüyle karşılanmıştır. Yaşanılan bu durumun Federasyon yönetimimiz tarafından affedilir hiçbir yanı olmadığı gibi yaşanan talihsiz olayı kınadığımızı kamuoyuyla paylaşırız. Yaşanılan hadiseyle ilgili, Tolga Öcal isimli sporcu yarış sırasında Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda diskalifiye edilmiştir. Adı geçen sporcu daha sonrasında disiplin kuruluna sevk edilerek konuyla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır."

