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Yüzme Federasyonu geçici başkanı Erkan Yalçın oldu

 ERCAN ATA - ANKARA / Aydın Karakuzu'nun istifasının ardından bugün toplanan Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, seçim tarihine kadar Erkan Yalçın'ın geçici başkan olmasına karar verdi. 6 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu...

Yüzme Federasyonu geçici başkanı Erkan Yalçın oldu

 ERCAN ATA - ANKARA /

Aydın Karakuzu'nun istifasının ardından bugün toplanan Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu, seçim tarihine kadar Erkan Yalçın'ın geçici başkan olmasına karar verdi.

6 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığına seçilen Dr. Aydın Karakuzu, dün başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı.

Eski başkanlardan Ahmet Bozdoğan yönetimi döneminde bir antrenörün dopingli ilaçlarla Norveç'ten sınır dışı edilmesi olayında Bozdoğan yönetimi antrenöre 4 yıl ceza vermişti. Yeni başkan olarak bu antrenöre görev veren Aydın Karakuzu, olayın medyada yer almasının ardından 'Tüm sorumluluk bende. Hata benim' diyerek istifa etti.

Bugün yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu toplantısında Erkan Yalçın'ın, seçim tarihine kadar başkanlık görevi yapması kararlaştırıldı. 60 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurulu yapılacak olan Yüzme Federasyonu Genel Kurul tarihi, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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