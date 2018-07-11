Yüzme Federasyonu Başkanı Yalçın: "Hedefimiz 2020 ve 2024 olimpiyatları"

İSTANBUL /

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Federasyonumuz genç jenerasyonla entegre olan tecrübeli sporcularımız ile birlikte yapılan planlamalar doğrultusunda hem ferdi hem de takım olarak bayrak müsabakalarında hedeflenen başarılar için emin adımlarla 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'na yürümeye devam ediyor" dedi.

Helsinki'de düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Selen Özbilen ve Aleyna Özkan, Türkiye tarihinde ilk defa bayanlarda ülkemize madalya kazandırdı. Şampiyonada milli sporcular; 12 yarı final, 9 final yüzmeyi başarırken, finallerde Selen Özbilen ve Aleyna Özkan ile 2 kez üçüncülük kürsüsüne çıkıldı. Sporcular finallerde 2 tane dördüncülük, 2 tane beşincilik, 1 yedincilik ve 2 kez de sekizincilik elde etti. Türkiye, bir önceki turnuvaya oranla final sayısını yediden dokuza çıkarmayı başardı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, müsabakaları iki madalya ile tamamladı. Selen Özbilen ve Aleyna Özkan, bayanlarda Türkiye'ye tarihinin ilk madalyalarını kazandırdı. 100m serbest kategorisinde 00:55.69'luk derecesiyle Selen Özbilen bronz madalyayı alırken 17-18 Yaş Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu. Bir diğer Milli sporcu Aleyna Özkan ise 50 m kelebek kategorisinde 00:26.83'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken 15-16/17-18/19+ Yaş Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Türkiye, bir önceki turnuvada yedi final yüzerken, Helsinki'de dokuz final yüzmeyi başardı. Yüzülen finallerde milli sporcular iki kez dördüncü, iki kez beşinci, bir kez yedinci ve iki kez de sekizinci olmayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, elde edilen başarılar doğrultusunda tarihi şampiyonayı değerlendirdi.

Yalçın, "Milli takım sporcularımızın bu başarısı, 1 önceki seneye göre daha da çoğaldı. Geçmişten gelen ve bu sene bu başarıları elde den Milli Takım sporcularımız ile harmanlanarak ortaya çıkan ve elde edilen bu başarılar gösterdi ki milli takımımız, hedeflerine doğru planlı ve programlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

"BAYRAK KATEGORİSİNDE FİNAL YÜZDÜK"

Bayanlarda elde edilen bir diğer başarıya değinen Erkan Yalçın, "Bayrak yarışı kategorisinde ise bayan sporcularımız, final yüzmeyi başardı. Finallerde dördüncülük ve beşincilik alan gençlerimiz, ülkemiz tarihindeki en iyi dereceyi de elde ettiler. Milli Takımımız bu başarıyı elde ederken yüzmeye yön veren birçok ülkeyi de arkasında bıraktı" şeklinde konuştu.

"GENÇLİK VE DENEYİM BİR ARADA"

Erkan Yalçın genç sporcular ve deneyimli yüzücülerin birlikte çalışması hakkında, "Milli takımımızın son 2 yıldır Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda genç sporcular ile aldığı başarılı sonuçların gelecek adına yürütülen çalışmalarımızın ne kadar doğru bir zemine oturtulduğunun da göstergesi oldu. Federasyonumuz genç jenerasyonla entegre olan tecrübeli sporcularımız ile birlikte yapılan planlamalar doğrultusunda hem ferdi hem de takım olarak bayrak müsabakalarında hedeflenen başarılar için emin adımlarla 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları'na yürümeye devam ediyor" diye konuştu.

"TARİHİMİZİN EN BAŞARILI ŞAMPİYONASI"

Tarihin en başarılı şampiyonası olduğunu vurgulayan TYF Başkanı Yalçın, "Türk yüzme tarihinin en başarılı Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nı geçiren milli takımımızın başarısında federasyonumuzun yeni sisteminin etkisi büyük. Yeni sistemimizde, sporcular ve antrenörleri A, B, C kategorilerine belirli kriterlerle ayırarak sporcularımızı ve antrenörlerini değerlendirmeye aldık. Bu imkanları sonuna kadar kullanan milli taklarımız, bilimsel ve uluslararası normlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüzme milli takımımızı bütün kalbi duygularla kutluyor, hep beraber yeni tarihi başarılar yazmak için aynı yolda beraber olduğumuzu belirmek istiyorum."

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