Yüzbinler koşamayanlar için koşacak

İSTANBUL, () - OMURİLİK felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulacak 'Wings for Life World Run 2019' bu sene 5 Mayıs Pazar günü, İzmir ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenen 'Wings for Life World Run’a' İzmir 4’üncü kez ev sahipliği yapacak. 'Koşamayanlar için koş' sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek koşuya binlerce insanın katılması bekleniyor.

Wings for Life Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “8 yıl omurilik felçlisi olarak yaşamını sürdüren David Mzee isimli İsviçreli, Wings for Life Vakfı’nın fonladığı araştırmalar sayesinde geçen sene ilk kez desteksiz adımlarını atmayı başardı. Mzee, bu sene İsviçre’deki koşuya katılacak ve başlangıç noktasında yerini alacak" denildi.

5 YILDA 23.6 MİLYON EURO TOPLANDI

Wings for Life World Run'a katılım ücretlerinin yüzde 100'ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik araştırmalar için kullanıldığı açıklandı. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı'nın tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon euro topladığı, toplanan bağışlarla dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturduğu belirtildi. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.

WINGS FOR LIFE VAKFI HAKKINDA

Dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik zedelenmesiyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings for Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşılmasına yardımcı oluyor.

(FOTOĞRAF)