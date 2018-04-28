Yusufeli’nde rafting heyecanı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin),()



ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri etkinliği kapsamında rafting yarışları yapıldı.

Yusufeli Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma ve Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri etkinliği kapsamında Çoruh Nehri üzerinde rafting yarışları düzenlendi. 22 takımın katıldığı rafting yarışlarına kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, emniyet teşkilat mensupları ile öğrencilerden oluşan 110 sporcu katıldı.

Debisinin yüksek oluşu ve hılı akmasıyla rafting yapan birçok sporcunun tercih ettiği Çoruh Nehri’nde yapay parkurdaki yarışlara İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de eşlik ederek adrenalin yaşadı.

Yarışlarda başarı elde eden takımlar da çeşitli hediyelerle ödüllendirildi

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