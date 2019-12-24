beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek....

SPOR 24.12.2019, 16:57
Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor
Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.
Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak. Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor. Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.
YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI
Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi. Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı. Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.
TOTTI'Yİ 112 GÜNDE SAHALARA DÖNDÜRDÜ 
Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak. Özellikle İtalya'nın ve Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'yi ameliyatından 112 gün sonra sahalara dönmesi ve 40 yaşında futbolu bırakan İtalyan futbolcunun bir sakatlık problemine girmemesi de Yusuf Yazıcı'nın tercihi için önemli bir kriter oldu. Mariani'nin, Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın da tedavisinde yer alması ve Hollandalı futbolcunun yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönecek olması, Yusuf Yazıcı'nın da A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'de olabilmesini muhtemel kılıyor. 
ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜ'NE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Lille forması giyen milli futbolcunun menajerliğini yürüten Adem Cebeci, Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'ya büyük destek verdiğini belirtirken, "Lille Kulübü, Yusuf'un tedavisi için her türlü desteği ve olanağı bize sağlıyor. Her gün Yusuf ile iletişim kuruyorlar, tedavisi için de doktor seçimi konusunda ayrıntılı olarak bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yusuf'un daha sağlıklı sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini kulüple birlikte planladık. İnşallah Yusuf kısa sürede güçlü bir şekilde sahalara dönecek" dedi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10