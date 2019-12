Yusuf Yazıcı, cumartesi günü Roma'da ameliyat oluyor

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak. Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor. Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANIYusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi. Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı. Diz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani'nin, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak.TOTTI'Yİ 112 GÜNDE SAHALARA DÖNDÜRDÜDiz cerrahisi ve spor travmatoloji üzerine uzmanlığı bulunan Pier Paolo Mariani, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın tüm tedavi sürecinde yanında olacak. Özellikle İtalya'nın ve Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'yi ameliyatından 112 gün sonra sahalara dönmesi ve 40 yaşında futbolu bırakan İtalyan futbolcunun bir sakatlık problemine girmemesi de Yusuf Yazıcı'nın tercihi için önemli bir kriter oldu. Mariani'nin, Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın da tedavisinde yer alması ve Hollandalı futbolcunun yaklaşık 4 ay sonra sahalara dönecek olması, Yusuf Yazıcı'nın da A Milli Takım ile birlikte EURO 2020'de olabilmesini muhtemel kılıyor.ADEM CEBECİ: LILLE KULÜBÜ'NE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZLille forması giyen milli futbolcunun menajerliğini yürüten Adem Cebeci, Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'ya büyük destek verdiğini belirtirken, "Lille Kulübü, Yusuf'un tedavisi için her türlü desteği ve olanağı bize sağlıyor. Her gün Yusuf ile iletişim kuruyorlar, tedavisi için de doktor seçimi konusunda ayrıntılı olarak bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Yusuf'un daha sağlıklı sahalara dönebilmesi için tedavi sürecini kulüple birlikte planladık. İnşallah Yusuf kısa sürede güçlü bir şekilde sahalara dönecek" dedi.