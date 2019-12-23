Yusuf Yazıcı ameliyat olacak 

İSTANBUL, ()



Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor. Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.