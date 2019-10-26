Yusuf Yazıcı 1 gol 2 asist yaptı, Lille kazandı

Fransa Ligue 1'de oynanan 11'inci hafta maçında milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Liile evinde Bordeax'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Benjamin Andre, 61'inci dakikada mili futbolcu Yusuf Yazıcı penaltıdan ve 90'ıncı dakikada Loic Remy kaydetti.

Yusuf Yazıcı, 1 gol 2 asist ile maçta yıldızlaşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, diğer milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ile birlikte maçta 90 dakika forma giydi.

