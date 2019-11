Yusuf Günay: Real Madrid'den iyi bir netice almayı ümit ediyoruz

"Türkiye Kupası'nın kendine has özellikleri var"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Türkiye Kupası'nın kendine has özellikleri var. Sürprizler olabiliyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın" dedi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanan ilk takım olduğunu hatırlatan Yusuf Günay, "Galatasaray ilk şampiyon ve son şampiyon. 18 kupayı müzemize götürmüştük. Galatasaray kupaların takımı. Bu sene de aynı hedef doğrultusunda hazırlandık. Yine aynı hedefe ulaşacağımıza eminiz. Tuzlaspor'la eşleştik. Türkiye Kupası'nın kendine has bazı özellikleri var. Sürprizler olabiliyor, heyecanlı maçlar oluyor. Güzel ve kaliteli maçlar olsun, hak eden kazansın. 19'uncu kupayı müzemize getirmeyi amaçlıyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

"REAL MADRİD'DEN İYİ BİR NETİCE ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynayacakları Real Madrid maçıyla ilgili de konuşan Günay, "Real Madrid maçı bizim için önemli. Dönüm noktası. Deplasmanda gruba iyi başladık ama sonra arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Real Madrid karşısında bu akşam iyi bir maçla iyi bir netice almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

