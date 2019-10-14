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Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası sona erdi
YALOVA Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası sona erdi. 8 ilden 161 sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği satranç turnuvasında, başlangıç hamlesini Yalova...
SPOR 14.10.2019, 16:32
YALOVA Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası sona erdi.
8 ilden 161 sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği satranç turnuvasında, başlangıç hamlesini Yalova Belediyesi Başkan Vekili Adil Ürekli yaptı. İki gün süren turnuvada Yalova Belediyespor adına yarışan İsmail Tarık Baltacı, Açık A Kategorisi'nde birinci oldu.
Turnuvaya katılan tüm sporculara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Vekili Ürekli, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize en büyük mirası olan Yürüyen Köşk'ün adını taşıyan turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcu kardeşlerimizi, yapmış oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Turnuvada belediyemizin dışında emeği geçen Yalova Belediyespor Başkanı Resul Kocaağa'ya, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Erkan Şat'a ve turnuva direktörü Ahmet Barış Eroğlu'na yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, Açık A Kategorisi'nde Yalova Belediyespor adına yarışan ve birinci olan İsmail Tarık Baltacı'yı da kutlarım" dedi.
8 ilden 161 sporcunun farklı kategorilerde mücadele ettiği satranç turnuvasında, başlangıç hamlesini Yalova Belediyesi Başkan Vekili Adil Ürekli yaptı. İki gün süren turnuvada Yalova Belediyespor adına yarışan İsmail Tarık Baltacı, Açık A Kategorisi'nde birinci oldu.
Turnuvaya katılan tüm sporculara ve ailelerine teşekkür eden Başkan Vekili Ürekli, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kentimize en büyük mirası olan Yürüyen Köşk'ün adını taşıyan turnuvaya katılım sağlayan tüm sporcu kardeşlerimizi, yapmış oldukları mücadeleden dolayı kutlarım. Turnuvada belediyemizin dışında emeği geçen Yalova Belediyespor Başkanı Resul Kocaağa'ya, Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Erkan Şat'a ve turnuva direktörü Ahmet Barış Eroğlu'na yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca, Açık A Kategorisi'nde Yalova Belediyespor adına yarışan ve birinci olan İsmail Tarık Baltacı'yı da kutlarım" dedi.
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