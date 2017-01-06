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Yunus Mallı yeni formasına kavuştu

Temel ELCİVAN/DUISBURG, () - FSV Mainz 05 kulübünden VFL Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncu Yunus Mallı, jet hızıyla yeni formasına kavuştu. 12,5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transferi bitirilen yıldız oyuncu, bu sabah...

Yunus Mallı yeni formasına kavuştu

Temel ELCİVAN/DUISBURG, () - FSV Mainz 05 kulübünden VFL Wolfsburg'a transfer olan milli oyuncu Yunus Mallı, jet hızıyla yeni formasına kavuştu.

12,5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transferi bitirilen yıldız oyuncu, bu sabah yeni takımı VFL Wolfsburg'un devre arası kamp yaptığı İspanya'nın La Manga şehrine gitti. VFL Wolfsburg Kulübü ile 2021 yılına kadar anlaşan Yunus Mallı, takım arkadaşlarıyla tanışarak günü birlikte geçirdi. 24 yaşındaki yıldız oyuncu Yunus Mallı, daha sonra VFL Wolfsburg Teknik Direktörü Valerien Ismael ve sportif direktör Olaf Rebbe ile bir araya gelerek, spor medyası ve taraftarları için birlikte poz verdiler.

VFL Wolfsburg Kulübü tarafından servis edilen resimle beraber Yunus Mallı'nın 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Transferiyle ilgili olarak ise Yunus Mallı'nın, "Her şey çok hızlı gelişti, köklü bir kulübe geldiğim için mutluyum. VFL Wolfsburg'a katkı sağlayabilmek için, elimden geleni yapacağım" dediği belirtildi.

Bugün aksam saatlerinde yeni takımıyla antrenmana da çıkan Yunus Mallı, Instagram ve Facebook hesaplarından yeni formasıyla çekilen resmi paylaşarak, "Rabbim utandırmasın" diye yazdı.

 

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