Yunus, Galatasaraylı futbolcularla buluştu

Ali ÇEVİKBAŞ/ANTALYA, () - ISPARTA'da oturan fanatik Galatasaray taraftarı bedensel engelli 20 yaşındaki Yunus Sarışahin, Antalya kampında Galatasaraylı futbolcularla görüşmenin mutluluğunu yaşadı.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın her çarşamba düzenlediği halk gününe katılan bedensel engelli Yunus Sarışahin, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile görüşmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Vali Günaydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne talimat vererek Yunus Sarışahin'e yardımcı olunmasını istedi. İl Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Galatasaray'ın Antalya'da kamp yaptığı otele giden Yunus Sarışahin, hayranı olduğu futbolcularla görüştü.

Engelli Yunus Sarışahin, Fernando Muslera'nın yanı sıra Wesley Sneijder, Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Hakan Balta, Semih Kaya gibi yıldızlarla görüşüp fotoğraf çektirdi.



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