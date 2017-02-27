Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret

Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Ioannis Drosos, TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
TFF'nin Beykoz-Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Yunanistan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zizis Vryzas da katıldı.
Ziyaret sırasında Ioannis Drosos TFF'nin idari merkezi gezdirilirken, karşılıklı forma ve hediye takdiminde bulunuldu.
Yunanistan delegasyonu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakasını stadyumdan izleyecek.
İSTANBUL / (fotoğraflı)