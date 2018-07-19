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Yüksekova’da 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' unutulmadı

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' anısına halı saha turnuvası düzenlendi. Öğrencilere maç öncesi forma hediye edildi. İlçeye bağlı...

Yüksekova’da 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' unutulmadı
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' anısına halı saha turnuvası düzenlendi. Öğrencilere maç öncesi forma hediye edildi.
İlçeye bağlı Yeni Mahallede bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ait halı sahada yapılan turnuvaya Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çanlı ile Şube Müdürleri İskender Akdoğan, Cumalı Kaya ve çeşitli okullardaki öğrenciler katıldı.
Turnuva öncesi Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere Fenerbahçe forması hediye edildi. Daha sonra resmi kurum personelleri ile öğrenciler 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' anısına maç yaptı. Maç renkli görüntülere sahne oldu.

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