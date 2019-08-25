Yukatel Denizlispor seri istiyor

DENİZLİ, () -

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor yarın kendisi gibi 2019-2020'ye galibiyetle başlayan Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Konuk Denizlispor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Teknik direktör Yücel İldiz, Galatasaray galibiyetiyle takımda moral ve özgüvenin yüksek seviyede olduğunu söyledi. Zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Yeni bir takımız. Elbette eksiklerimiz var. Bu süreci puan ya da puanlar toplayarak geçirmeliyiz. Galatasaray galibiyetinin ardından Antalyaspor'u da yenerek serimizi sürdürmek istiyoruz. Takımıma inanıyorum" dedi.

Denizlispor'un muhtemel on biri şöyle;

"Stackhowiak - Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Recep, Aissati, Barrow, Radollega"