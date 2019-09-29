Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor'un sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından, ev sahibi ekibin teknik direktörü Yücel İldiz, çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyledi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise kazandıkları için mutlu olduklarını vurguladı.



Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Kasımpaşa karşısında 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten İldiz, "Oyunun başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık. Çok net goller kaçırınca biraz demoralize olduk, rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Son dakikalara kadar gol atmaya çalıştık. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü ama futbolun içinde bunlar var. Umarım gelecek hafta yakaladığımız fırsatları kaçırmayız. Son 2 haftadır girdiğimiz pozisyonları kaçırıyoruz. Bugün kaçırdıklarımız bize 3 puana patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız" dedi.



KEMAL ÖZDEŞ: KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise zorlu bir mücadeleden 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Özdeş, "Benim takımım bugün topa doğru sahip olarak pozisyonları oyunun ilk devresinde üretmeye çalıştı. Ama Denizli takımının etkili ve geniş alanda oynayabilen etkili ön oyuncuları vardı. Bunlar da bireysel becerileriyle birkaç fırsat yakaladı. İkinci yarıda biz topa doğru sahip olarak kenarları güzel kullandık. Denizlispor'u kendi yarı sahasına yaslayabildik top bizdeyken. Attığımız golden sonra da oyunun şekli değişti. Denizlispor riskler aldı. Son bölümde forveti ikiledi. O bölümde beraberliği getirecek pozisyonlar da buldu. Gol bulup puanlar paylaşabilirdik. 2'nci golü bulamayınca son ana kadar biz kalemizi savunduk. Denizlispor da bir gol atmak için çaba gösterdi. Şimdi milli araya girmeden Konyaspor maçını kazanmak için çaba harcayacağız. Eksik olan oyuncularım da döndüğünde kaliteli oyun oynayacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak mutluluk vericiydi" diye konuştu.



