Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / ANTALYA () - Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Mehmet...
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / ANTALYA () - Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’nın Serik ilçesinde hazırlanan Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve sonrasında ısınma hareketleri yapıldı. Antrenman orta sahadaki pas oyunuyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ve çift kale maç yapıldığı öğrenildi.
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Süper Lig’in ikinci yarısına iddialı bir giriş yapmak isteyen Yukatel Denizlispor’da Cristian Sapunaru, Isaac Sackey ve Zakarya Berdich sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.
Yukatel Denizlispor ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
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|17
|24
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|24
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|24
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|17
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|17
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|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
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|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
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|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
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|45
|3. Man City
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|44
|4. Chelsea
|21
|36
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|21
|31
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|30
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|29
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|P
|1. Barcelona
|19
|40
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