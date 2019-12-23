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Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 16''ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, galip geldikleri için mutlu olduklarını söylerken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise...

SPOR 23.12.2019, 23:23
Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Süper Lig'in 16''ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, galip geldikleri için mutlu olduklarını söylerken, Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise haftaya oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında bu mağlubiyeti telafi edeceklerini belirtti.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
EROL BULUT: MUHAKKAK KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 2 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Bugün güzel bir maçla güzel bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma da aynısını söyledim. Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular. Onları tebrik ediyorum. 5 gol atarak güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz” dedi. 
MEHMET ÖZDİLEK: KAFAYI ÖNE EĞECEK BİR ŞEY YOK
Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise maçın ilk 35 dakikasında dengeli bir karşılaşma oynandığını ifade ederek, “Duran top önlemleri almamıza rağmen duran toptan gol yiyip geriye düştük. Akabinde iki dakikada iki gol yedik. Oyuna müdahale etme şansımız olmadı. 3-1’i erken yakalasak işin rengi değişebilirdi. Daha sonra riskler aldık ve bunun sonucunda beklemediğimiz bir skorla karşılaştık. Futbolda bunlar var. Kariyerimde böyle skorlar yok, belki de ilktir. Kafayı öne eğecek bir şey yok. Haftaya Ankaragücü maçında puan kaybımızı telafi edip devre arasına girmek istiyoruz” diye konuştu. 
“7 DAKİKADA YEDİĞİMİZ 3 GOL VAR. BENCE BU TARTIŞILMALI”
Özdilek geçen hafta kazandıkları Trabzonspor maçının oyuncuları üzerinde rehavete yol açtığını düşünmediğini kaydederek, “Bugün son vuruşlarda becerikli değildik. Savunmada Mustafa Yumlu’yu aradık. O olsaydı ilk golü yemeyebilirdik. Eksiklerimiz var, devre arasında bunları tolere etmek zorundayız. Bu lig zor bir lig. 7 dakikada yediğimiz 3 gol var. Bence bu tartışılmalı. Biz kendi içimizde bunu konuşacağız. Beni en çok rahatsız eden bir stoperin 2 gol atması. Adam paylaşımında doğru yerleşimi yapmamamız. Bu haftaya kadar bu konuda çok iyiydik. Bir anlık dalgınlıklar zaman zaman pahalıya mal oluyor. Bugün bize o anlamda pahalıya mal oldu” diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erol Bulut’un açıklamaları
- Mehmet Özdilek’in açıklamaları

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