Yücel İldiz: Süper Lig’i sonuna kadar hak ettik

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

ABALI Denizlispor’u Süper Lig’e çıkararak kariyerinde 4. kez bu mutluluğu yaşayan teknik direktör Yücel İldiz, kendilerine inananları mahcup etmediklerini söyledi.

Sezon boyunca büyük bir efor sarf ettiklerini anlatan deneyimli teknik adam, “Son yıllarda hep son haftalarda kümede kalan Denizlispor’dan şampiyonluğa oynayan bir Denizlispor izlettiğimiz için çok mutluyuz. Sonuna kadar bize inananları mahcup etmedik. Bize inanan camiamıza çok teşekkür ederim. Futbolcularımız, yönetimimiz ve teknik heyet olarak inanılmaz bir efor sarf ettik. Onlarla birlikte bu başarıyı yakaladık. Süper Lig camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Denizlispor’un bir üst ligi sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. En ufak bir şaibe olmadan, çağa uygun futbol oynayarak Süper Lig’e çıktık. Camiamıza hayırlı olsun. Denizlispor, Süper Lig’de de eski günlerine kavuşacaktır” diye konuştu.

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-Yücel İldiz’in açıklamaları