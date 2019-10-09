Yücel İldiz'den veda açıklaması
DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor yönetiminin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği teknik direktör Yücel İldiz veda açıklaması yaptı. Deneyimli teknik adam yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Denizlililer....
DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor yönetiminin tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği teknik direktör Yücel İldiz veda açıklaması yaptı. Deneyimli teknik adam yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Denizlililer. Yaklaşık 1.5 sezondur birlikte olduğum bu değerli camia ve Denizli halkının kendime, ekibime gösterdikleri ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyor, bu süre zarfında şahsımın ve ekibimin de aynı duygular içerisinde Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirtmek istiyorum. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Denizlispor'un Süper Lig'deki puanı ve durumu ortadadır. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen tüm camia ve taraftarlarımıza şahsım ve ekibim adına teşekkür eder, alnımız açık ve başımız dik olarak bu güzel şehirden ayrıldığımızı bilmenizi isterim. Tüm camia, tüm taraftarlarımız ve Denizli'de edindiğimiz tüm can dostlarımıza tekrardan teşekkür eder, Denizlispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."
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