Yozgat’ta şampiyonluk sevinci

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() -
SPOR Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. kademe play-off müsabakasında, Akşehirspor'u penaltı atışlarıyla 6-5 yenerek TFF 3. Lig'e yükselen Yozgatspor 1959 futbol kulübünün başarısı kent merkezinde sevinçle karşılandı.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, maça gidemeyen taraftarlar Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ekrandan heyecanla izledi. Normal süresi 0-0 tamlanan maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, bir üst lige çıkan takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Yozgatspor 1959, Akşehirspor'u 6-5 yenerek TFF 3. Lig'e yükselmesiyle taraftarı büyük sevinç yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Alandan görüntü
-Taraftarlardan görüntü
-Maç sonrası sevinen taraftarlar
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() -