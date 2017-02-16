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Yozgat Bozokspor hentbol takımı Avrupa kupalarını hedefliyor

HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Bozokspor Kulübü Başkanı Cenker Doğan, ligi üst sıralarda tamamlayıp Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin haftayı galibiyetle kapatan ve ligin...

Yozgat Bozokspor hentbol takımı Avrupa kupalarını hedefliyor
HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Bozokspor Kulübü Başkanı Cenker Doğan, ligi üst sıralarda tamamlayıp Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi.
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin haftayı galibiyetle kapatan ve ligin 18'inci haftasında deplasmanda Aziziye Belediyesi Termalspor ile karşılaşacaklarını belirten Doğan, düzenlediği basın toplantısında, Bozok Spor’un aldığı başarılı sonuçlar ve kaliteli oyunuyla lige renk kattığını söyledi.
Doğan, "Son aldığımız galibiyet bizim için çok önemliydi. Bunda seyircilerimizin çok büyük katkısı var. Taraftarımızın sahamızdaki maçlara daha da ilgi göstereceğine inanıyorum. Aziziye Belediye Termalspor hazırlıklarımız da devam ediyor. İnşallah oradan da galibiyetle döneceğiz. Gelinen noktada önemli başarılar elde ettik. Ligin vazgeçilmez takımları arasına girdik ve oluşturduğumuz kadroyla Avrupa’ya gitmek istiyoruz" dedi.
Yozgat Bozokspor’un başarılarla yoluna devam eden Yozgat’ın Süper Ligde ki tek takımı olduğuna dikkat çeken Doğan, "Takımımız, Yozgat'ta inanmış bir kaç gencin samimi gayretiyle kurulmuş ve daha büyük zaferlere ulaşmak için daima hedef büyüten ve gittikçe profesyonelleşen bir marka takımdır. Biz ligde orta sıraları planlarken Avrupayı hedefleyen takım hüviyetine büründük" diye konuştu.

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