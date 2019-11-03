Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda 2 madalya

ANKARA,()

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için 251 sporcunun kota mücadelesi verdiği 44'üncü Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası sona erdi.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 4 gün süren kota puan mücadelesinin ardından milli sporculardan Neslihan Yiğit altın, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ise bronz madalya kazandı.

Tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit, sırasıyla Hindistan, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya ve Vietnamlı rakiplerini mağlup ederek şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Şampiyon olan Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu.

Çift bayanlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, yarı finalde İsveçli rakiplerine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Milli badmintoncular 1 altın ve 1 bronz madalya ile ülkemizi olimpiyat oyunlarına 1 adım daha yaklaştırdılar. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkânı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" dedi.



