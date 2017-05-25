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Yönetim stadı açtı, fiyatlar fırladı!

Beşiktaş'ın pazar günü Gaziantepspor'la deplasmanda yapacağı maç için stadın tamamının açılması, Siyah-Beyazlı taraftarların cebini epey boşaltacak. Gaziantep yönetiminin daha önce açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapması, uçak...

Yönetim stadı açtı, fiyatlar fırladı!

Beşiktaş'ın pazar günü Gaziantepspor'la deplasmanda yapacağı maç için stadın tamamının açılması, Siyah-Beyazlı taraftarların cebini epey boşaltacak. Gaziantep yönetiminin daha önce açıkladığı bilet fiyatlarına zam yapması, uçak gidiş-geliş fiyatları, konaklama, yeme, içme derken bir kişinin bir günlük masrafı 1.500 TL civarına geliyor.
İŞTE GAZİANTEP'E BİR GÜNLÜK SEYAHATİN FATURASI:
İstanbul-Gaziantep gidiş geliş (THY) 340 TL (En Ucuz Bilet. Ancak yer yok)
Business Class: 500 TL (Tek Yön)
Konaklama: 150 TL
Maç Bileti: 90-180 TL arası
Öğle-akşam yemeği: 250 TL
EK SEFERLERDE DURUM:
İstanbul-Gaziantep: 620 TL (Gidiş-Geliş)
Bu fiyata, maç bileti, konaklama, yeme-içme gibi masraflar eklendiğinde bir taraftarın cebinden çıkacak para ortalama 1.500 TL'yi buluyor..
25 BİN BEŞİKTAŞLI BEKLENİYOR
Fiyatların bu kadar ani yükseliş göstermesine rağmen 25 bini aşkın Beşiktaşlının tribünde olması bekleniyor. Yönetimin stadın tamamını açması sayesinde Gaziantep esnafının da yüzü gülecek. Zira yur içi ve dışından gelecek taraftarların bir günlüğüne yapacağı harcamanın 10 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.

Faik GÜRSES - İSTANBUL /

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