Yomraspor-Erzin Spor Kulübü: 1-1
Tolga SAĞLAM/TRABZON () STAT: Yomra İlçe HAKEMLER: Yusuf Aydın xx, Suat Fidan xx, Orhan Timurtaş xx YOMRASPOR: Abdullah xx- Mehmetcan xx, Semih xx, Engin xx, Hüseyin xx, Emre xx (Dk.82 Yusuf Mert x), Şenol xx, Münür xx(Dk.61 Uğur x), Kaan xx,...
Tolga SAĞLAM/TRABZON ()
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Yusuf Aydın xx, Suat Fidan xx, Orhan Timurtaş xx
YOMRASPOR: Abdullah xx- Mehmetcan xx, Semih xx, Engin xx, Hüseyin xx, Emre xx (Dk.82 Yusuf Mert x), Şenol xx, Münür xx(Dk.61 Uğur x), Kaan xx, Ogün x(Dk.29 Zafer xx), Ali Özgür xxx
ERZİN SPOR KULÜBÜ: Yaşar xx- Emrah xx, Emre xx, Ender xx, Sefa xx, Okan xx, Nureddin xx, Ali Sinan xxx(Dk.73 Taylan x), Timur xx(Dk.82 Serdar x), Kaan xx, Önder xx (Dk.56 Berkant x)
GOLLER: Dk. 28 Ali Sinan (Erzin Spor Kulübü), Dk.69 Ali Özgür (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Zafer, Mehmetcan (Yomraspor), Kaan, Önder, Okan, Nureddin (Erzin Spor Kulübü)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’un 10’uncu hafta mücadelesinde Yomraspor sahasında konuk ettiği Erzin Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
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